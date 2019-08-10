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2019-08-10 اعتراض طائرة حوثية مسيرة استهدفت خميس مشيط متابعات الخليج 365 - خميس مشيط نجحت الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات على خميس مشيط.

إلى ذلك أشارت قناة العربية إلى أن الحركة الجوية تسير بشكل طبيعي في مطار أبها.









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