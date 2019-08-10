بلدية المعابدة بمكة المكرمة تزيل المخيمات المخالفة

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365- محمد السويهري:

أزالت بلدية المعابدة الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الإدارة العامة للمجاهدين، الخيام العشوائية المخالفة، المقامة بطرق غير نظامية بالمرافق العامة ضمن نطاق البلدية.

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واجتمع رئيس بلدية المعابدة الفرعية، المهندس ياسر مكاوي، في وقت سابق، مع منسوبي الإدارة العامة للمجاهدين المشاركين مع الأمانة في أعمال الحج، للتنسيق في أعمال مكافحة الظواهر السلبية، والقيام بجولات وحملات مشتركة تستهدف المخالفين، للحد من ظاهرة الافتراش، ومنع العربات غير المرخصة من قبل الأمانة، والبرادات المخالفة في عدد من المواقع، وذلك من خلال مشاركة المراكز الميدانية التابعة للبلدية.

وأشار “مكاوي” إلى تكثيف الأنشطة الرقابية بالمناطق التي يتواجد بها ضيوف الرحمن بأعداد كبيرة، ومراقبة المحلات المخالفة التي تمارس أنشطة غير مرخص لها، لافتاً إلى أن المراقبين الميدانيين يعملون على مدار الساعة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، لتهيئة وتوفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.