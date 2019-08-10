الان تتابع الدفاع المدني يدعو حجاج بيت الله الحرام للتقيد بتعليمات السلامة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عرفات – الخليج 365: جددت المديرية العامة للدفاع المدني الدعوة لحجاج بيت الله الحرام للتقيد بتعليمات السلامة، في جميع مراحل الحج، ومواقع تواجدهم بالمشاعر المقدسة. وأكدت على ضرورة تجنب الزحام، وعدم حمل الأمتعة، والالتزام بالمواعيد المحددة لصعود الحافلات، واتباع اللوحات الإرشادية وتوجيهات رجال الأمن، خاصة عند استخدام القطار ورمي الجمرات، راجية السلامة للجميع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني يدعو حجاج بيت الله الحرام للتقيد بتعليمات السلامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.