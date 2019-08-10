جدة - عمرو شويل المشاعر المقدسة- الخليج 365:

أكدت الهيئة العامة للأحصاء اليوم السبت ان عدد الحجاج من داخل المملكة وخارجها 2.487.160 حاجاً وذلك حتى الساعة 9:00 صباحاً من اليوم 9 ذي الحجة 1440هـ.

وأكدت خلال الأحصائية التي أصدرتها اليوم السبت وصول 1,855,027 حاجًا من خارج المملكة ووصول 632,133 حاجًا من داخل المملكة وسيتم الإعلان النهائي لعدد الحجاج بكافة التفاصيل الساعة 9:00 مساء اليوم 9 ذي الحجة 1440هـ ( عرفة ).