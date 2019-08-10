الان تتابع اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي الارهابية على خميس مشيط والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 10:29 ص, 10 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 قوات التحالف نجحت في التصدي لها الرياض- الخليج 365: اعترضت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، منذ لحظات، طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، تجاه مدينة خميس مشيط في جنوب المملكة.

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