شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: 2.487.160 حاجاً من داخل المملكة وخارجها قدموا إلى مكة حتى اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي عدد الحجاج حتى الساعة 9:00 من صباح اليوم (السبت) التاسع من ذي الحجة، من داخل المملكة وخارجها بلغ 2.487.160 حاجاً. وأوضحت «هيئة الإحصاء» أن 1.855.027 حاجاً منهم من خارج المملكة، فيما 632.133 حاجاً من داخل المملكة. وأضافت أنه سيتم الإعلان النهائي لعدد الحجاج الساعة 9:00 مساء اليوم.



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