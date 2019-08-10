شكرا لقرائتكم خبر عن متى صُنِعَت أول كسوة للكعبة بأيدي سعوديين؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) كشفت دارة الملك عبدالعزيز أن أول معمل لإنتاج كسوة الكعبة المشرفة أنشئ بأمر من الملك عبدالعزيز آل سعود وذلك عام 1346هـ (1927م). وأضافت عبر حسابها في «تويتر» اليوم (السبت) أن أول كسوة صُنعَت بأيدي سعوديين عام 1352هـ (1934م) في مصنع أجياد بمكة المكرمة، مبينة أن أول مدير لدار الكسوة في أجياد بمكة المكرمة هو الشيخ عبدالرحمن مظهر عام ١٣٤٦هـ (١٩٢٧م).



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متى صُنِعَت أول كسوة للكعبة بأيدي سعوديين؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.