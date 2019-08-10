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تصوير: نايف بن عيسى: تجمع مناسك الحج ملايين الأشخاص والجنسيات حول العالم من الرجال والنساء والعائلات بمن فيهم أطفال المرافقين لذويهم في رحلتهم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، التي تعد من أعظم الشعائر الإسلامية.
ورصدت عدسة " الخليج 365 " من ساحات جبل الرحمة بمشعر عرفات، العديد من الأطفال بصحبة ذويهم، وسط خدمات متكاملة تقدمها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن.
وكان ضيوف الرحمن قد صعدوا اليوم على عرفات الطاهر وسط منظومة متكاملة من الخدمات وكثافة رجال الأمن والمرور والدفاع المدني والحرس الوطني والكشافة وغيرها من الجهات الحكومية المساندة عبر مواقعهم المعدة لتنظيم حركة السير ومساعدة ضيوف الرحمن.
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440 11:36 AM
ترافقها الصورة الأجمل في تنظيم حركة السير ومساعدة ضيوف الرحمنفي لوحة رسمتها "الخليج 365": شاهد أطفال عرفة ينثرون البهجة بين الحجيج
تصوير: نايف بن عيسى: تجمع مناسك الحج ملايين الأشخاص والجنسيات حول العالم من الرجال والنساء والعائلات بمن فيهم أطفال المرافقين لذويهم في رحلتهم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، التي تعد من أعظم الشعائر الإسلامية.
ورصدت عدسة " الخليج 365 " من ساحات جبل الرحمة بمشعر عرفات، العديد من الأطفال بصحبة ذويهم، وسط خدمات متكاملة تقدمها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن.
وكان ضيوف الرحمن قد صعدوا اليوم على عرفات الطاهر وسط منظومة متكاملة من الخدمات وكثافة رجال الأمن والمرور والدفاع المدني والحرس الوطني والكشافة وغيرها من الجهات الحكومية المساندة عبر مواقعهم المعدة لتنظيم حركة السير ومساعدة ضيوف الرحمن.
، في لوحة رسمتها "الخليج 365": شاهد أطفال عرفة ينثرون البهجة بين الحجيج ،
المصدر : الخليج 365
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