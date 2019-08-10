محمد بن مسعود - الدمام - أكد ضرورة تجنب الزحام وعدم حمل الأمتعة والالتزام بالمواعيد جددت المديرية العامة للدفاع المدني، الدعوةَ لحجاج بيت الله الحرام للتقيد بتعليمات السلامة في جميع مراحل الحج ومواقع تواجدهم بالمشاعر المقدسة. وأكدت ضرورة تجنب الزحام، وعدم حمل الأمتعة، والالتزام بالمواعيد المحددة لصعود الحافلات، واتباع اللوحات الإرشادية، وتوجيهات رجال الأمن خاصة عند استخدام القطار ورمي الجمرات؛ راجية السلامة للجميع. 10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440 11:22 AM أكد ضرورة تجنب الزحام وعدم حمل الأمتعة والالتزام بالمواعيد Advertisements الدفاع المدني يجدد دعوته للحجاج بالتقيد بتعليمات السلامة الدفاع المدني يجدد دعوته للحجاج بالتقيد بتعليمات السلامة جددت المديرية العامة للدفاع المدني، الدعوةَ لحجاج بيت الله الحرام للتقيد بتعليمات السلامة في جميع مراحل الحج ومواقع تواجدهم بالمشاعر المقدسة. وأكدت ضرورة تجنب الزحام، وعدم حمل الأمتعة، والالتزام بالمواعيد المحددة لصعود الحافلات، واتباع اللوحات الإرشادية، وتوجيهات رجال الأمن خاصة عند استخدام القطار ورمي الجمرات؛ راجية السلامة للجميع. الكلمات المفتاحية ، الدفاع المدني يجدد دعوته للحجاج بالتقيد بتعليمات السلامة ،

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