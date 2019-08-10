“مباشر” خطبة يوم عرفة 1440 للشيخ “محمد بن حسن آل الشيخ”من مسجد نمرة مسجد...

من أجمل الأوقات التي يعيشها المسلمين في شتى بقاع الأرض، هي مشاهدة خطبة يوم عرفة 1440 – 2019، حيث كُلف بخطبة اليوم الشيخ “محمد بن آل الشيخ” خلفا للشيخ “حسن آل الشيخ” تبعا لتكليف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عضو هيئة كبار العلماء، والذي يلقيها من مسجد نمرة، ذاك المسجد الذي شهد خطبة الوداع لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.

خطبة يوم عرفة 1440 – 2019

يلقي خطبة عرفات لعام 1440 الشيخ “محمد آل الشيخ” والتي ينتظرها المسلمين سواء حجاج بيت الله الحرام، أم غير الحجاج، حيث سيتم ترجمة الخطبة بلغات أخرى، ليفهمها جميع المسلمين، ويتم بث الخطبة عبر قناة السعودية الأولى مباشر، من خلال مسجد نمرة، أهم المعالم في مشعر عرفات، حيث يصلى الحجاج صلاتي الظهر والعصر يوم عرفات جمعا وقصرا كما فعل نبينا صلوات الله عليه وسلامه.

شيخ خطبة عرفة 1440

من خلال البحث عن الشيخ “محمد آل الشيخ” نقدم لكم معلومات عنه، حيث سيلقى خطبة وقفة عرفات 1440 اليوم وهو:

تخرج من كلية الشرعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

حاصل على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء

عمل محاضر بكلية الشريعة طيلة 10 سنوات

عين عضو إفتاء برئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء

عين عضوا بمجلس هيئة كبار العلماء

ثم عضواً في اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى المتفرعة من هيئة كبار العلماء

من كبار مشايخ مراجعة الحديث الشريف وروايته وتفسيره

تولى الخطابة بجامع الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بالديرة

تولى رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء في لجان عدة

جاء خلفا للشيخ “حسن آل الشيخ” الذي أدى خطبة عرفات 1439 هـ

رئيسا لمجلس الأوقاف الفرعي بمنطقة الرياض

رئيساً لمجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث

اختير رئيسا لمجمع الحديث في عام 2017

شاهد مباشر خطبة عرفات 1440

يتم بث مباشر من القناة السعودية الأولى لخطبة وقفة عرفة 1440- 2019 اليوم، حيث تكون من مسجد نمرة الذي شهد خطبة الوداع للرسول صلى الله عليه وسلم، وسيتم بث الخطبة مباشرة كذلك من عدة قنوات، حيث يمكنكم ضبط التليفزيون على أكثر من قناة سعودية، وهي: