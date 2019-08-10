شكرا لقرائتكم خبر عن قناة العربية تعلن قبل قليل سقوط اللواء الرابع حماية رئاسية بيد مليشيا المجلس الانتقالي (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت قناة الحدث السعودية أن قوات المجلس الانتقالي سيطرت على معسكر اللواء الرابع حماية رئاسية. وأظهرت القناة خبرا عاجلا على شاشتها يفيد بسيطرة القوات الموالية للمجلس الانتقالي على معسكر اللواء الرابع حماية رئاسية. وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت ظهر الجمعة بين قوات الانتقالي واللواء حماية رئاسية. ويقود اللواء الرابع حماية رئاسية العميد مهران القباطي.

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