حجاج بيت الله الحرام يفوقون المليونين

فاق عدد حجاج بيت الله الحرام لعام 2019 المليوني حاج وحاجة الذين توافدوا من جميع أنحاء العالم لأداء مناسك فريضة الحج في المملكة العربية السعودية، ويقفون اليوم على جبل عرفة لأداء ركن الحج الأعظم، بينما يقضي المسلمون البقية هذا اليوم بالصيام كونه أعظم أيام السنة عند الله، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك غداً.

وتتابع السلطات السعودية باهتمام شديد تحركات ضيوف الرحمن بين المشاعر المقدسة ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأكد الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، خلال مؤتمر صحافي عقده في منى أمس، أن المبالغ التي تصرفها بلاده على مشاريع موسم الحج تتجاوز المليارات.

ووفقاً للشرق الأوسط، من جهته أعلن اللواء منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، نجاح خطة التصعيد واكتمال المرحلة الأولى من نقل الحجاج إلى مشعر منى بينما أكد اللواء بسام عطية المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، أن الأمور تسير على ما يرام ولا توجد أية مخالفة مسيئة للحج.