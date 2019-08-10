السعودية: ترجمة خطبة يوم عرفة لـ 6 لغات خلال البث المباشر

في خطوة لنشر الرسالة الدينية الإسلامية الصحيحة تسعى رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لترجمة خطبة عرفة لست لغات عالمية غير العربية خلال البث المباشر للخطبة.

وسيتم ترجمة خطبة يوم عرفة على الإنجليزية والفرنسية والاندونيسية والأوردو والفارسية والصينية في منهج جديد لإرساء الرسالة الإسلامية في وجهها الحقيقي للمسلمين وغير المسلمين باختلاف لغاتهم.

وقال الرئيس العام لشوون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس إن العمل قائم في المشروع وفق منهجيات إدارية معتمدة، ومواصفات فنية عالية وخطط زمنية دقيقة، لضمان الجودة والبث في الوقت المحدد المتزامن مع صعود الخطيب المنبر، لافتاً إلى أن عدد فريق العمل يصل إلى 30 موظفا مؤهلين تقنيًا ولغوياً، إذ جرى تجهيز غرف خاصة بأحدث التقنيات بمسجد نمرة بمشعر عرفات، بحسب "صحراء ميديا".

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وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر توجيهاته بترجمة خطبة يوم عرفة في مشروع ترجمة هو الأكبر من نوعه بهدف إلى وصول الخطبة من مسجد نمرة لست لغات يتحدثها المسلمون حول العالم.

وأعلنت رئاسة شؤون الحرمين صدور توجيه بتكليف الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث الشريف بإلقاء خطبة يوم عرفة.

والشيخ محمد بن حسن، أحد علماء الدين في رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء منذ أكثر من 14 عاماً، حيث عمل عضواً في الرئاسة قبل أن يكون في اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى المتفرعة من هيئة كبار العلماء.

ويرأس الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ مجلس الأوقاف الفرعي بمنطقة الرياض، كما تولى الخطابة بجامع الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ومثّل رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء في لجان عدة مع جهات حكومية، وله أيضاً مشاركات في لجان أخرى، وتم تعيينه رئيساً لمجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث الشريف الذي تم تأسيسه في 2017.