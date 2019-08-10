خالد بن فرحان يشن هجوماً لاذعاً على سعاد الشمري

شن الأمير خالد بن فرحان آل سعود هجوماً لاذعاً على الكاتبة السعودية سعاد الشمري بعد ان قامت بنشر مقابلتها مع أحد القنوات الإسرائيلية، حيث علق الأمير خالد خلال تغريدة له على تويتر قائلاً :" الشعب السعودي بصحبة العائلة الحاكمة متضامن قلباً وقالباً مع الفلسطينيين ضد الخسة والركوع للصهاينة أوغيرهم".

مما أثيرت مقابلة السعودية الكاتبة سعاد الشمري، غضب وانتقاد واسع في مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أيام من تصدي الفلسطينيين للناشط محمد سعود خلال زيارته مدينة القدس المحتلة مع وفد إسرائيلي.

وخلال مقابلة هيئة البث الإسرائيلية، أعربت السعودية عن سعادتها بالسماح لنساء المملكة بالسفر دون الحاجة لموافقة ولي الأمر، وشبهته بـ "تحرير العبيد في الولايات المتحدة"، حيث أثنت الشمري على ولي العهد السعودي واصفة إياه بـ "قائد مجدد ورسول منقذ

جدير بالذكر أن الناشطة، سعاد الشمري، سجنت 3 أشهر بسبب تعليقات لها اعتبرت مسيئة للإسلام، كما نشرت تغريدات حول بعض المشايخ، علما أنها تعهدت بـ "تقليص أنشطتها"

و يذكر أن الشمري أسست مع الناشط رائف بدوي موقعا على الإنترنت تحت اسم "الشبكة الليبرالية السعودية"، ولا يزال بدوي في السجن بعد إدانته بإهانة الإسلام والحكم عليه بالسجن 10 سنوات مع ألف جلدة

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ومن جهتها صرحت الإعلامية السعودية سكينة المشيخص، بأنه ليست هناك أي عداوة بين إسرائيل والمملكة، مشيرة إلى أن هناك تطابقا بين مواقف إسرائيل ودول الخليج بصدد الخطر الإيراني إزاء دول المنطقة

وفي لقاء حصري أجراه معها محرر الشؤون السياسية الإسرائيلي، شمعون آران، قالت السعودية إنها تعتقد أن دول الخليج ستقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في القريب المنظور، مرجحة أن سلطنة عمان والإمارات والسعودية ستقوم بذلك قريبا

وأشارت إلى أنها تلقت دعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية للمشاركة في وفد الإعلاميين العرب الذي زار إسرائيل مؤخرا، ولكنها لم تتمكن من ذلك، وفقاً لموقع روسيا اليوم

وأكدت المشيخص أنها تريد زيارة إسرائيل، ولكنها لن تزور أماكن يتواجد فيها فلسطينيون، وذلك بسبب "الاعتداء على الناشط السعودي في الحرم القدسي الشريف".