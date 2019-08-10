لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟

يتسارع المسلمون لكسب الثواب والعتق من النار في الأيام المباركة وفي يوم عرفة على وجه الخصوص لما له من فضل صرح به القرآن والسنة منها: أن يوم عرفة أحد أيام الأشهر الحرم قال الله- عز وجل- : «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ» [سورة التوبة : 39].

ومما يجدر معرفته بأن جبل عرفات يقع على الطريق بين مكة والطائف في المملكة العربية السعودية، ويبعد عن شرق مكة المكرمة حوالي 22 كيلومتراً، وعن منى 10 كيلومترات، وعن مزدلفة 6 كيلومترات، ويطلق على الجبل أسماء متعددة، منها: القرين، وجبل الرحمة، وجبل الآل، والنابت، وهناك روايات عدة فيما يخص سبب تسمية الجبل حتى استقرت تسميته على "جبل عرفات".

تروي بعض الروايات الدينية بأن جبل عرفات سمي بإسمه نسبة لتعارف سيدنا آدم وزوجته حواء في هذا المكان بعد هبوطهما من الجنة وبعض الروايات تنسب الاسم إلى أن جبريل عليه السلام طاف بإبراهيم فكان يريه مشاهد ومناسك الحج فيقول له: " أعرفت أعرفت؟ فيقول إبراهيم: عرفت عرفت"، ولهذا سمي بعرفة، بحسب "الشروق".

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وقد أرجع بعض الناس تسمية يوم عرفة إلى اعتراف الناس بذنوبهم وطلبهم من الله المغفرة والعفو لما فيه من عتق ورحمة تتنزل على جموع المسلمين واسم عرفات هو من الأسماء المرتجلة، وهو ليس جمع عرفة كما يعتقد البعض، وإنما هو مفرد على صيغة جمع، يطلق على جبل عرفات أسماء متعددة، منها: القرين، وجبل الرحمة، وجبل الآل، والنابت.

يوم عرفة أحد الأيام العشرة المفضلة في أعمالها على غيرها من أيام السنة: قال النبي صلى الله عليه وسلم :" ما من عمل أزكى عند الله - عز وجل- ولا أعظم أجرًا من خير يعمله في عشر الأضحى قيل: ولا الجهاد في سبيل الله - عز وجل- ؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله - عز وجل- إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء"، بحسب "عرب نيوز".