توقيف فتاة كانت مرافقة لشاب في مسيرة شبابية على الطريق السريع بين الجوف وحائل

ألقت قوات أمن الطرق، فجر اليوم (الجمعة)، القبض على فتاة في العقد الثالث من العمر كان برفقة شاب على الطريق السريع بين مدينتي حائل والجوف. وكانت قوات أمن الطرق قد رصدت مسيرة شبابية على الطريق السريع تضم عدة مركبات من طراز “تويوتا هايلكس” و”تويوتا جيب ربع”، وكانت السيارات تحيط بمركبة “جيب ربع”. وعند توقيف المركبات وتضييق الخناق عليها، تبين أن السيارة التي تحيط بها المركبات الأخرى يستقلها شاب وفتاة كلاهما في العقد الثالث من العمر.

وعند التحقيق مع الشاب، أفاد بأن الفتاة المرافقة له تربطهما صلة قرابة، وكان يسير على الطريق السريع عندما تفاجأ بإحاطة المركبات الأخرى به. وبعد التحقق من هويتيهما، تبين ألا صلة قرابة تربطهما، فجرى، بحسب “سبق”، إحالتهما إلى الجهات المختصة، كما أوقف شبان آخرون كانوا في المسيرة الشبابية.