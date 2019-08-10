وزير الشؤون الإسلامية: رفع مكبرات الصوت في مخيمات الحجاج يتنافى مع السكينة.. والإخوان شر من وطئ...

قال وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن جميع الدعاة في حملات الحجاج هذا العام تشرف عليهم وزارة الشؤون الإسلامية بشكل مباشر، وملتزمون بالمنهج الوسطي المعتدل.

وأوضح “آل الشيخ”، في مؤتمر صحفي أمس الجمعة من مشعر منى بحسب صحيفة “عكاظ” ، أنه تم اختيار نخبة من الفقيهات من ذوات العلم الشرعي والتأصيل العلمي، ويتمتعن بالمنهج الوسطي للمشاركة في التوعية في حج هذا العام، كاشفا تخصيص 53 خطاً هاتفياً لتلقي استفسارات الحجاج الشرعية، ويجيب عليها مشايخ وطلبة علم تم اختيارهم بعناية.

وأكد أن رفع مكبرات الصوت في مخيمات الحجاج يتنافى مع السكينة المطلوبة في الحج، لافتا إلى أن الوزارة تدرس تعميم تجربة «تنقية الهواء» المنفذة في مسجدي الخيف ونمرة على مساجد المملكة.

وأشار وزير الشؤون الإسلامية إلى أن “الإخوان” هم شر من وطئ الأرض، وراء كل جريمة، وأبعد الناس عن الإسلام مبدأً وعقيدةً وأخلاقاً وتصرفاً، فقد قتلوا المسلمين ودمروا بلادهم، وتمثل الجماعة الإرهابية الوجه القبيح للجماعات المفسدة.