السفارة السعودية في جورجيا توضح ملابسات احتجاز سعوديات في مطار مدينة باتومي

نفى سفير خادم الحرمين الشريفين في دولة جورجيا عبدالله المطيري صحة خبر متداول حول احتجاز عائلة سعودية بمطار مدينة “باتومي” في جورجيا، مؤكداً أن الأمر ليس كما أشيع عنه.

وأوضح السفير أن حقيقة الأمر هو حدوث خلاف يتعلق بدفع مبالغ نقدية لشركة سياحية جورجية، وأن السفارة بصدد التوصل إلى حل مع الجانب الأمني هناك لإنهاء الموضوع بين الطرفين والسماح للعائلة السعودية بالسفر قريباً ، بحسب عكاظ .

يُذكر أن وسماً بعنوان “احتجاز سعوديات بمطار جورجيا”، تدوول اليوم بكثافة ، حتى أوضح السفير حقيقة الأمر.