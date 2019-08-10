أنباء عن انتحار 3 شقيقات في وادي الدواسر بسبب لعبة بابجي

تداول الآلاف من المواطنين خلال الساعات الأخيرة مقطعاً صوتياً عبر تطبيق المراسلة “واتس آب” فحواه أن ثلاث شقيقات قد أقدمن على الانتحار بمحافظة وادي الدواسر في الرياض، بسبب لعبة الموبايل الشهيرة “بابجي PUPG”.

وأضاف صاحب المقطع أن والدة الشقيقات الثلاث اكتشفت أنهن انتحرن بشنق أنفسهن في الغرفة الخاصة بهن في آن واحد بسبب فشلهن في التفوق في لعبة “بابجي” ، كما انتشرت روايات أخرى فور تسرب المقطع للمواطنين أبرزها أن الانتحار جاء نتيجة “التسمم” بينما ذهبت رواية لأنهن أقدمن على ذلك الفعل بسبب مشكلات عائلية.

وعلى الجانب الآخر، لم تدلِ المصادر الرسمية – متمثلة في شرطة الرياض وإمارة المنطقة – بأية تصريحات حول الواقعة ما دعا بعض المواطنين لتكذيب صحة ما يتم تداوله حتى ولو مؤقتاً لحين إصدار بيان رسمي عن الحادث.