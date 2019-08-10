أول تعليق لجامعة أم القرى على فرض رسوم 150 ريالا عند التقديم على برامج الدراسات العليا

أوضح عميد الدراسات العليا وعضو اللجنة الإشرافية لبرامج الدراسات المدفوعة الدكتور سعيد الحارثي أن رسوم الـ150 ريالاً، التي فرضت على المتقدمين هي عبارة عن رسوم جدية.

وحسب “عكاظ” أضاف: «رسوم الـ 150ريالاً التي فرضتها جامعة أم القرى، هي مقابل رسوم تقديم، ويأتي بعدها الفرز والتصديق ثم المفاضلة، وبعض الجامعات ترفع رسوم التقديم إلى 1500 ريال».

وتابع: «هذه الرسوم معترف بها عالمياً، وأقرها مجلس الجامعة ووضعها قانوني، والمتقدم لديه العلم بها قبل التقديم».

وأشار إلى أن رسوم التقديم على برامج الدراسات العليا مقتصرة فقط على المتقدمين على برامج الدراسات العليا النوعية المدفوعة وليست المجانية، إذ يهدف البرنامج لإتاحة الفرصة للراغبين في إكمال دراساتهم العليا، ولديهم ظروف خاصة، علما أن العرف المعمول به لدى كثير من الجامعات العالمية والمحلية هو طلب مثل هذه الرسوم الرمزية لضمان جدية المتقدمين.

وأردف: إذ يصل للجامعة عشرات الآلاف من الطلبات غير المكتملة الشروط أو غير الجادة؛ ما يتطلب مجهوداً وتفريغاً لموظفين إضافيين من أجل إجراءات فرز وتدقيق أوراق المتقدمين ودراسة طلباتهم.