توقعات بسحب رعدية ممطرة على مكة والمشاعر المقدسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، أنَّ الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان وعسير والباحة، وتشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

كما توقَّعت في تقريرها عن حالة الطقس، السبت، سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر.

ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة ويمتد إلى منطقة نجران.

وأشارت الهيئة إلى أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.