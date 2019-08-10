نصائح وإرشادات طبية للحجاج بـ7 لغات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت وزارة الصحة السعودية دليلاً إرشادياً لحجاج بيت الله الحرام يتضمن نصائح وإرشادات صحيّة تثقيفيّة بـ7 لغات تعين ضيوف الرحمن على أداء مناسكهم بصحة وطمأنينة.

وتضمن الدليل الإرشادات العامة للنظافة الشخصية في الحج والمحافظة عليها والوقاية من الإجهاد الحراري وعلاج الإجهاد العضلي، إضافة إلى إرشادات الوقاية من اضطرابات الجهاز الهضمي المتمثلة في الوقاية من التسمم الغذائي والإسهال المائي الحاد (الكوليرا) والنزلة المعوية.

واشتمل أيضاً على نصائح وإرشادات لمرضى السكري والقلب وأمراض الجهاز التنفسي والوقاية منها والربو، إلى جانب إرشادات حول استخدام الكمام، فيما أفرد الدليل الإرشادي مساحة للإجابة عن أبرز الأسئلة الصحية الشائعة في الحج.

وصدر الدليل باللغة العربية والإنجليزية والإندونيسية والبنغالية والتركية والأوردو ولغة الهوسا.