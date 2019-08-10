الان تتابع مسؤول يمني: شكرا لخادم الحرمين الشريفين.. ضمد جراح المشاركين في عاصفة الحزم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365
التقى وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، الدكتور أحمد عطية، حجاج أسر وذوي الشهداء من جمهورية اليمن الشقيقة، في مقر إقامتهم بمكة المكرمة أمس، والذين استضافهم برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، والذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وأشاد الوزير بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، تجاه أسر الشهداء المشاركين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل، لتضميد جراحهم والوقوف بجابنهم.
كما أشاد بدور المملكة الرائد في جمهورية اليمن لوقف عدوان الميليشيات الحوثية الإرهابية، المدعومة من إيران، والتي قتلت وشردت ويتمت الأطفال من غير حق.
وأعرب الدكتور عطية، في ختام زيارته، عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين لما قدمه من مكرمة إنسانية، ليست فقط لجمهورية اليمن وإنما للعالم الإسلامي كله، داعياً الله له التوفيق والسداد.
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