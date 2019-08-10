مسجد الخيف.. صلى فيه الرسول والأنبياء من قبله

جدة - عمرو شويل منى - الخليج 365

لا تخلو المشاعر المقدسة في مكة المكرمة من موضع مقدس، ومكان له سابقة تاريخية، ومن ذلك مسجد الخيف في مشعر منى؛ إذ يسمى مسجد الأنبياء، حيث صلى فيه الرسول، صلى الله عليه وسلم، والأنبياء من قبله.

واكتسب أهمية عندما خطب فيه الرسول الله في حجة الوداع عندما كان في منى.

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ومسجد الخيف من مساجد مكة المكرمة الأثرية، يقع على سفح جبل منى الجنوبي قريبا من الجمرة الصغرى.

وكان المسجد موضع اهتمام وعناية خلفاء المسلمين على مر التاريخ، وَوُسِعت عمارته في سنة 1407هـ، وبه أربع منارات، كما زود بجميع المستلزمات من إضاءة وتكييف وفرش ومجمع لدورات المياه، به أكثر من ألف دورة مياه وثلاثة آلاف صنبور للوضوء.

وتنفذ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، في المسجد مجموعة من البرامج، والمناشط الدعوية خلال أيام الحج.