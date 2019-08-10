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قال الناطق الرسمي بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني: إن الهيئة تراقب احتمالية تأثر المشاعر المقدسة -بمشيئة الله- برياح نشطة مثيرة للأتربة وفرصة لهطول الأمطار من بعد الظهيرة مع درجات حرارة قد تتجاوز الأربعين عند الساعة الواحدة ظهرًا.
وكان قد صدر اليوم وعبر "الإنذار المبكر"، 3 تنبيهات لمنطقة مكة المكرمة؛ أولها تنبيه متقدم لأمطار من متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد؛ حيث تستمر الحالة من الثانية عشرة ظهرًا للثامنة مساء.
وأفادت الأرصاد بتعرض مكة المكرمة لحالة أتربة مثارة وأمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل الجموم والعاصمة المقدسة وبحرة زجدة وعرفات ومزدلفة ومنى، من العاشرة صباحًا للثامنة مساء.
وفي تنبيه آخر أفادت الهيئة بأن مكة المكرمة تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية.
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440 09:58 AM
بعد 3 تنبيهات أصدرها اليوم النظام الآلي للإنذار المبكر لمنطقة مكة المكرمة
قال الناطق الرسمي بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني: إن الهيئة تراقب احتمالية تأثر المشاعر المقدسة -بمشيئة الله- برياح نشطة مثيرة للأتربة وفرصة لهطول الأمطار من بعد الظهيرة مع درجات حرارة قد تتجاوز الأربعين عند الساعة الواحدة ظهرًا.
وكان قد صدر اليوم وعبر "الإنذار المبكر"، 3 تنبيهات لمنطقة مكة المكرمة؛ أولها تنبيه متقدم لأمطار من متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد؛ حيث تستمر الحالة من الثانية عشرة ظهرًا للثامنة مساء.
وأفادت الأرصاد بتعرض مكة المكرمة لحالة أتربة مثارة وأمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل الجموم والعاصمة المقدسة وبحرة زجدة وعرفات ومزدلفة ومنى، من العاشرة صباحًا للثامنة مساء.
وفي تنبيه آخر أفادت الهيئة بأن مكة المكرمة تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية.
، متحدث الأرصاد: نراقب احتمالية تأثر المشاعر المقدسة برياح وهطولات ،
المصدر : الخليج 365
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