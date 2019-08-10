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سهّلت العمليات التنظيمية وجهود رجال الأمن في عرفات الله الدخول إلى جبل الرحمة وأسهمت في سلاسة التحرك والتنقل من قبل حشود الحجاج في مشعر عرفات.
وكشفت المشاهد عن دقة التنظيم وجهود رجال الأمن المبذولة في خدمة الحجيج وتسهيل تنقلاتهم، حيث رصدت "الخليج 365" توافد أعداد كبيرة من حجاج بيت الله الحرام؛ إلى عرفات منذ الليلة الماضية في مشاهد متنوعة لأفواج الحجاج.
يشار إلى أن أكثر من ٣٠٠ ألف من القوى البشرية ينتشرون في مختلف المشاعر المقدسة ويقدمون الخدمات للحجاج.
وكانت الهيئة العامة للإحصاء قد أعلنت أن إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من الداخل والخارج حتى الساعة الـ 9 من مساء أمس بلغ (2.096.023) حاجاً.
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440 09:53 AM
فيما ينتشر ٣٠٠ ألف من القوى البشرية في مختلف المشاعر المقدسةشاهد.. خطط تنظيمية محكمة تسهل حركة سير أكثر من مليوني حاج بعرفات
سهّلت العمليات التنظيمية وجهود رجال الأمن في عرفات الله الدخول إلى جبل الرحمة وأسهمت في سلاسة التحرك والتنقل من قبل حشود الحجاج في مشعر عرفات.
وكشفت المشاهد عن دقة التنظيم وجهود رجال الأمن المبذولة في خدمة الحجيج وتسهيل تنقلاتهم، حيث رصدت "الخليج 365" توافد أعداد كبيرة من حجاج بيت الله الحرام؛ إلى عرفات منذ الليلة الماضية في مشاهد متنوعة لأفواج الحجاج.
يشار إلى أن أكثر من ٣٠٠ ألف من القوى البشرية ينتشرون في مختلف المشاعر المقدسة ويقدمون الخدمات للحجاج.
وكانت الهيئة العامة للإحصاء قد أعلنت أن إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من الداخل والخارج حتى الساعة الـ 9 من مساء أمس بلغ (2.096.023) حاجاً.
، شاهد.. خطط تنظيمية محكمة تسهل حركة سير أكثر من مليوني حاج بعرفات ،
المصدر : الخليج 365
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