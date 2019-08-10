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قالت أمانة الرياض اليوم: إن الموقع الإلكتروني للبرنامج الموسمي للأضاحي؛ يتيح معرفة أسواق الماشية والمسالخ الأقرب لمقر السكن، والمطابخ المرخصة لذبح الأضاحي، وخرائط الوصول.
وأوضحت الأمانة أنها قامت بتحديد وتجهيز (10) مواقع مؤقتة لبيع الأغنام واستلام وتسليم الأضاحي، روعي في اختيارها خدمة أكبر شريحة من سكان المدينة، وتم وضع لوحات إرشادية لتسهيل الوصول إلى هذه المواقع.
وقالت إن ذلك يأتي سعيًا من أمانة منطقة الرياض إلى تقديم أفضل الخدمات لجميع سكان مدينة الرياض؛ من خلال تقديم برامج وخدمات تهدف إلى التيسير على المواطن والمقيم أيام عيد الأضحى المبارك، وقامت أمانة منطقة الرياض بتطوير خدمات الأضاحى في تطبيق أمانة الرياض على الأجهزة الذكية.
الموقع: http://adha.alriyadh.gov.sa/
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440 09:36 AM
قالت: يُعرّف بالمطابخ المرخصة لذبح الأضاحي وخرائط الوصول لهاأمانة الرياض.. من هنا تعرّف أسواق الماشية والمسالخ الأقرب لبيتك
قالت أمانة الرياض اليوم: إن الموقع الإلكتروني للبرنامج الموسمي للأضاحي؛ يتيح معرفة أسواق الماشية والمسالخ الأقرب لمقر السكن، والمطابخ المرخصة لذبح الأضاحي، وخرائط الوصول.
وأوضحت الأمانة أنها قامت بتحديد وتجهيز (10) مواقع مؤقتة لبيع الأغنام واستلام وتسليم الأضاحي، روعي في اختيارها خدمة أكبر شريحة من سكان المدينة، وتم وضع لوحات إرشادية لتسهيل الوصول إلى هذه المواقع.
وقالت إن ذلك يأتي سعيًا من أمانة منطقة الرياض إلى تقديم أفضل الخدمات لجميع سكان مدينة الرياض؛ من خلال تقديم برامج وخدمات تهدف إلى التيسير على المواطن والمقيم أيام عيد الأضحى المبارك، وقامت أمانة منطقة الرياض بتطوير خدمات الأضاحى في تطبيق أمانة الرياض على الأجهزة الذكية.
الموقع: http://adha.alriyadh.gov.sa/
، أمانة الرياض.. من هنا تعرّف أسواق الماشية والمسالخ الأقرب لبيتك ،
المصدر : الخليج 365
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