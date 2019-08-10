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يتأمل في الحشود التي تجوب عرفات الله، ويلهو مع أسرته ويحاول ترديد ما يلقنونه به من أذكار، مرتديًا الإحرام الصغير الذي أبداه جميلاً ومحط أنظار من حوله.
إنه الطفل السوري "عمار" ويعد حتى تلك اللحظة أصغر المحرمين، وتمكن من استقطاب أنظار الحجاج الذين يداعبونه أثناء عبورهم من جواره.
وعمار هو الحاج الصغير مع أسرته "السورية" يتواجد منذ الصباح بجانب جبل الرحمة الذي استقبل وفود الحجيج بأعداد كبيرة منذ وقت مبكر هذا اليوم.
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440 09:03 AM
يتأمل في الحشود التي تجوب عرفات الله
يتأمل في الحشود التي تجوب عرفات الله، ويلهو مع أسرته ويحاول ترديد ما يلقنونه به من أذكار، مرتديًا الإحرام الصغير الذي أبداه جميلاً ومحط أنظار من حوله.
إنه الطفل السوري "عمار" ويعد حتى تلك اللحظة أصغر المحرمين، وتمكن من استقطاب أنظار الحجاج الذين يداعبونه أثناء عبورهم من جواره.
وعمار هو الحاج الصغير مع أسرته "السورية" يتواجد منذ الصباح بجانب جبل الرحمة الذي استقبل وفود الحجيج بأعداد كبيرة منذ وقت مبكر هذا اليوم.
، صورة.. أصغر حاج في عرفات.. "عمار السوري" محرمًا بعمر ٨ أشهر ،
المصدر : الخليج 365
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