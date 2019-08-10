حج / فرحة عظيمة تملأ محيا ضيوف خادم الحرمين الشريفين وهم مرتدين لباس الإحرام



عرفات 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس

ملأت محيا ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الفرحة وارتسمت على ملاحهم السعادة وهم مرتدين لباس الإحرام.

وأعربت الحاجة عافية خالد إسماعيل من جمهورية السودان عن سعادتها ، وقالت " إننا نشعر بسعادة عظيمة لا توصف ولا يسعنا في هذه اللحظة العظيمة إلا أن نقدم أجزل الشكر والعرفان لحكومة المملكة العربية

ووصفت الحاجة وردة إسماعيل من فلسطين، سعادتها لأداء مناسك الحج بالكبيرة التي لا تضاهيها سعادة، سائلة الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ويمتعه بالصحة والعافية ويديمه للإسلام والمسلمين.

فيما ارتسمت الابتسامة والفرحة على وجوه محيا العائلة الكبيرة القادمة من دولة باكستان القادمين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لاستضافة المصابين وأسر وذوي شهداء الحادث الإرهابي بنيوزلندا، وأشاد والدهم سيد آياز أحمد بالجهود الكبيرة التي تقدمها المملة العربية السعودية ، لخدمة ضيوف البرنامج، والاستقبال الرائع الذي وجدوده منذ لحظة وصولهم إلى أرض المملكة ، مثمناً التسهيلات والخدمات التي قدّمت لهم ، مشيراً إلى أن الشعب السعودي ضرب أروع الأمثلة في الكرم والشهامة وهم أهل المودة والمحبة والسلام .

// انتهى //

09:39ت م

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عرفات 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسملأت محيا ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الفرحة وارتسمت على ملاحهم السعادة وهم مرتدين لباس الإحرام.وأعربت الحاجة عافية خالد إسماعيل من جمهورية السودان عن سعادتها ، وقالت " إننا نشعر بسعادة عظيمة لا توصف ولا يسعنا في هذه اللحظة العظيمة إلا أن نقدم أجزل الشكر والعرفان لحكومة المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم على حسن الاستضافة والاستقبال "، سائلة المولى عز وجل أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها النبيل ، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمن والاستقرار ، وأن يجعلها ذخرًا لخدمة الإسلام والمسلمين ويجزل لها الأجر على كل ما تقدمة من جهود لخدمة ضيوف الرحمن.ووصفت الحاجة وردة إسماعيل من فلسطين، سعادتها لأداء مناسك الحج بالكبيرة التي لا تضاهيها سعادة، سائلة الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ويمتعه بالصحة والعافية ويديمه للإسلام والمسلمين.فيما ارتسمت الابتسامة والفرحة على وجوه محيا العائلة الكبيرة القادمة من دولة باكستان القادمين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لاستضافة المصابين وأسر وذوي شهداء الحادث الإرهابي بنيوزلندا، وأشاد والدهم سيد آياز أحمد بالجهود الكبيرة التي تقدمها المملة العربية السعودية ، لخدمة ضيوف البرنامج، والاستقبال الرائع الذي وجدوده منذ لحظة وصولهم إلى أرض المملكة ، مثمناً التسهيلات والخدمات التي قدّمت لهم ، مشيراً إلى أن الشعب السعودي ضرب أروع الأمثلة في الكرم والشهامة وهم أهل المودة والمحبة والسلام .// انتهى //09:39ت م0022

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