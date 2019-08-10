عرفات 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسيعد مركز (937) في موسم حج هذا العام 1440هـ, ضمن منظومة وزارة الصحة العاملة في موسم الحج لهذا العام، حيث يعمل المركز على الاستقبال والرد على استفسارات الحجاج، والخدمات الصحية المقدمة لهم، بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات عن الأمراض المعدية، مع توعية الحجاج عن طرق وسبل الوقاية من المرض، إلى جانب استقبال مكالمات الحجاج الخاصة بطلب الخدمات الطبية في حالة احتياجهم، وذلك بالتعاون مع غرف العمليات في الحج, كما يعد مركز خدمة (937)، أحد أهم المبادرات في وزارة الصحة، بهدف تقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز.ويتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى فيما يخص الجانب الصحي التي تعني به الصحة، بالإضافة إلى جميع الشكاوى الملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للجهات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة لمعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها, وكذلك التنسيق مع المستشفيات في حالة كوّن أحد المتصلين يحتاج إلى خدمة معينة، فيتم رفع بلاغ لهذه الجهة، ويطلب منها التواصل مع المتصل .ويقدم المركز خدمة البلاغات، ـ الملاحظات والشكاوى ـ على المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة، أو المنشآت الخاصة الخاضعة لإشرافها، بجانب خدمة طلب العلاج، وهي النقل من مستشفى إلى مستشفى آخر، إذا كانت الحالة تستدعي النقل، لخطورة الحالة، أو كوّن الخدمة غير متوفرة في مستشفى معين، فيتم التنسيق مع المتصل، وتوجيهه لأحد المستشفيات المتقدمة.إضافة إلى ذلك، يقدم المركز خدمة الاستشارات الطبية، حيث يتواجد في المركز أطباء وأخصائيون للإجابة عن أسئلة المتصلين المختلفة، وكذلك يوجد فريقان هما : فريق الصيادلة، ومهمته الإجابة عن التداخل المحتمل بين الأدوية المتنوعة، وفريق مكافحة السموم في حالة تعرض أحد ما لنوع من التسمم، كشرب مادة منظفة كلوركس مثلاً، فيتم تزويد المتصل بالإجراءات اللازمة لعلاج هذه الحالة.// يتبع //09:17ت م0015

حج / الصحة : مركز (937) يقدم الخدمات الطبية على مدار 24 ساعة / إضافة أولى واخيرة

ويعمل مركز (937) على إعداد الاحصائيات وتحليلها للوقوف على الوضع الراهن للخدمات الصحية بالمناطق والمحافظات من أجل تطويرها وإدراجها ضمن الخطط التطويرية بالوزارة، ونشر ثقافة التوعية التي تقدمها وزارة الصحة والدور المناط بها، وتلقي الاستشارات الطبية والاستفسارات عن الأمراض المعدية والسموم والأدوية على مدار الساعة .

ويعمل في مركز (937) إداريين، وأخصائيين، واستشاريين، يقدمون الخدمة للمتصل يوميًا لتلقي الاتصالات باستجابة سريعة للرد على المتصل من داخل المملكة وخارجها، ويلبون احتياجاتهم الصحية الأولية وفق آلية تضمن بعون الله تعالى استقبال أكبر عدد ممكن من المتصلين.

ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم مع جميع أنحاء المملكة من أي وسيلة اتصال (جوال / ثابت / هاتف طوارئ), في حين يمكن التواصل مع المركز من خارج المملكة عن طريق الرقم (00966920005937), إذ يقوم المركز على مبدأ (استماع ـ استجابة ـ تنفيذ ـ تحليل), وعلى عدة ركائز ومعايير منها : الحل من أول اتصال، وسرعة الاستجابة، ومعدل فقدان المكالمات، ورضا المتعامل، ومراقبة الجودة، ومعدل معالجة الاتصال .

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