حج / مسجد الخيف .. مسجد صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله



عرفات 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسواس

لا تخلو المشاعر المقدسة في مكة المكرمة من موضع مقدس ومكان له سابقة تاريخية ومن ذلك مسجد الخيف في مشعر منى؛ إذ يسمى مسجد الأنبياء حيث صلى فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - والأنبياء من قبله.

واكتسب أهمية عندما خطب فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع عندما كان في منى.

ومسجد الخيف من مساجد مكة المكرمة الأثرية يقع على سفح جبل منى الجنوبي قريبا من الجمرة الصغرى.

وكان المسجد موضع اهتمام وعناية خلفاء المسلمين على مر التاريخ ، وَوُسِعت عمارته في سنة 1407هـ وبه أربع منارات كما زود بجميع المستلزمات من إضاءة وتكييف وفرش ومجمع لدورات المياه به أكثر من ألف دورة مياه وثلاثة آلاف صنبور للوضوء.

وتنفذ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة ،في المسجد مجموعة من البرامج ، والمناشط الدعوية خلال أيام الحج.

// انتهى //

09:07ت م

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