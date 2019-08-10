السعودية | الصحة : مركز (937) يقدم الخدمات الطبية على مدار 24 ساعة في الحج

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يعد مركز (937) في موسم حج هذا العام 1440هـ, ضمن منظومة وزارة الصحة العاملة في موسم الحج لهذا العام، حيث يعمل المركز على الاستقبال والرد على استفسارات الحجاج، والخدمات الصحية المقدمة لهم، بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات عن الأمراض المعدية، مع توعية الحجاج عن طرق وسبل الوقاية من المرض، إلى جانب استقبال مكالمات الحجاج الخاصة بطلب الخدمات الطبية في حالة احتياجهم، وذلك بالتعاون مع غرف العمليات في الحج, كما يعد مركز خدمة (937)، أحد أهم المبادرات في وزارة الصحة، بهدف تقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز.

ويتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى فيما يخص الجانب الصحي التي تعني به الصحة، بالإضافة إلى جميع الشكاوى الملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للجهات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة لمعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها, وكذلك التنسيق مع المستشفيات في حالة كوّن أحد المتصلين يحتاج إلى خدمة معينة، فيتم رفع بلاغ لهذه الجهة، ويطلب منها التواصل مع المتصل .

ويقدم المركز خدمة البلاغات، ـ الملاحظات والشكاوى ـ على المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة، أو المنشآت الخاصة الخاضعة لإشرافها، بجانب خدمة طلب العلاج، وهي النقل من مستشفى إلى مستشفى آخر، إذا كانت الحالة تستدعي النقل، لخطورة الحالة، أو كوّن الخدمة غير متوفرة في مستشفى معين، فيتم التنسيق مع المتصل، وتوجيهه لأحد المستشفيات المتقدمة.

إضافة إلى ذلك، يقدم المركز خدمة الاستشارات الطبية، حيث يتواجد في المركز أطباء وأخصائيون للإجابة عن أسئلة المتصلين المختلفة، وكذلك يوجد فريقان هما : فريق الصيادلة، ومهمته الإجابة عن التداخل المحتمل بين الأدوية المتنوعة، وفريق مكافحة السموم في حالة تعرض أحد ما لنوع من التسمم، كشرب مادة منظفة كلوركس مثلاً، فيتم تزويد المتصل بالإجراءات اللازمة لعلاج هذه الحالة.