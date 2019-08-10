السعودية | مركز التواصل الدولي: أخبار وصول الحجاج تحوز على تغطيات واسعة في وسائل الإعلام العالمية

المناطق - الرياض

رصد مركز التواصل الدولي التابع لوزارة الإعلام يومي 7 و 8 أغسطس التغطيات الواسعة في وسائل الإعلام العالمية للأخبار الخاصة بوصول أكثر من 1.8 مليون حاج إلى المملكة لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ ، مشيرا إلى أنها حازت على تغطيات واسعة في وسائل الإعلام العالمية .

وأفاد المركز أن الأخبار نشرتها مجموعة من وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأكثر تأثيرا على مستوى الرأي العام العالمي في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وسواها .

وتصدرت النبرة الإيجابية جميع التغطيات مسجلة نسبة 100 % ، وبلغ عدد التغطيات الإعلامية 182 مادة إعلامية بـ 7 لغات من 157 مصدرا إعلاميا ، وصل عدد مشاهديها إلى قرابة الـ 13 مليون متابع في 32 دولة .

وعلى مستوى الدول تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تداولا للخبر ، تبعتها كل من فرنسا والمملكة المتحدة والهند وباكستان على الترتيب ، وتصدرت صحيفة ديلي ميل قائمة وسائل الإعلام الناشرة للأخبار بواقع ” 5 ” مواد تبعتها كل من وكالة رويترز بـ ” 4 ” مواد ثم كل من وكالة فرانس برس وقناة فرنسا 24 بـ 3 مواد ، ثم وكالة شينخوا ويو إس نيوز بمادتين لكل منهما ، ثم وكالة أسوشيتد برس وصحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست بواقع مادة لكل منهم .