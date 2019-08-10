بالصور: مكتب حجاج الجزائر يطلق مبادرة «ابتسامتك تفاؤل»

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365:

دشن مكتب الخدمة الميدانية رقم 90 الخاص بحجاج الجزائر والتابع للمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية مبادرة «ابتسامتك تفاؤل » والتي جاءت إستجابة لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل بعدما وجه جميع العاملين في منظومة الحج بالمحافظة على الابتسامة في وجه الحاج .

وكرم المكتب خلال التدشين سفراء الابتسامة وهم مجموعه شباب متطوعين في مبادرة «ابتسامتك تفاؤل».

وتقوم المبادرة على تزويد جميع العاملين بالحج على بطائق تحتوى علي أهمية الابتسامة في حياتنا بعبارة أساسية (موصعب تبتسم)، التي ترغبهم بالابتسامة كنوع من الترحاب بضيف الرحمن ومحاولة إشعاره أنه في بلده وبين إخوانه كي ينسى مشقة السفر والحج.

Advertisements

وجرى التدشين بحضور رئيس المكتب المطوف فارس بانه ، ونائبيه المطوفان ياسر بانه وعاطف بانه.

وحضر البرنامج عدد من السفراء على رأسهم الشيخ عبد الله خوقير موذن الحرم المكي ، وعمدة حي الهنداوية الأستاذ بدر القرني ،وعثمان مدني من فريق كشافة شباب مكة ، وصاحب فكرة ابتسامتك تفاؤل المهندس محمد الحازمي.

وتخلل حفل التدشين نقاش مثمر حول إنجازات المكتب والأثر الكبير الذي يقدمه العاملون في الحج لضيوف الرحمن.

كما تطرق الحديث لطموحات وتطلعات المبادرة مستقبلا، والطريقة المثلى للتوسع فيها وتفعيلها على كافة قطاعات المؤسسة ، مع أهمية إيصال الهدف عن طريق سفراء المبادرة إلى نطاق أشمل وأوسع ضمن منظومة الحج.