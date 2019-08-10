، قبل بدء المناسك بساعات.. إعلام قطر يواصل النياح وإيران تكذبهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - الدوحة "تسيس" الحج للعام الثالث على التوالي

للعام الثالث على التوالي، تواصل قطر وضع شتى أنواع العراقيل، واصطناع الصعوبات المختلفة؛ لمنع مواطنيها من أداء فريضة الحج، ليس إلا نكاية في السعودية، وتسييساً للفريضة الدينية، ومحاولة التأثير على استعدادات المملكة الهائلة المشهود لها لتيسير مهمة حجاج بيت الله الحرام في أداء مناسكهم في أمان واطمئنان.

قبل ساعات من بدء المناسك، ووقوف الحجاج على عرفة؛ لأداء الركن الأعظم للحج، تستميت الآلة الإعلامية القطرية، عبر مدونيها وإعلامييها في التشويش على الجهود السعودية، والادعاء زوراً بعدم وصول حجاج قطريين إلى مكة، على الرغم من رصد مقاطع فيديو عدة لوصول حجاج قطريين إلى مكة، فيما تتوارد الأنباء عن سجن قطر للحجاج العائدين من الحج، والتهمة زيارة الأماكن المقدسة!.



ممارسات متناقضة وأكاذيب مصطنعة

في الوقت الذي يواصل فيه إعلاميو ومسؤولو الإمارة النواح بشأن وضع المملكة العراقيل أمام الحجاج القطريين بحسب ادعاءاتهم الكاذبة، تحجب السلطات القطرية الروابط الإلكترونية التي خصصتها المملكة لحجاج قطر؛ لتسهيل عملية وصولهم وتسكينهم وأدائهم للفريضة، بطريقة تناقض ادعاءهم وتثبت زيف اتهاماتهم بعرقلة المملكة لوصول مواطني ومقيمي الدوحة.

ومن بين الادعاءات القطرية الكاذبة والحجج الجاهزة لمنع مواطنيهم من الحج، القول بعدم وجود بعثة قطرية دبلوماسية، وهو ما يسقطه ويكذبه توافد الحجاج الإيرانيين على مكة والمدينة كل عام للحج والعمرة، وبأعداد كبيرة، برغم قطع العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران قبل 3 سنوات، وعدم تبادلهما للسفراء.

فرص سعودية

ولكن يحسب للمملكة أن ذلك المنطق الأعوج، والتناقض الظاهر للعيان لم يثنها عن تقديم التسهيلات كافة للحجاج القطريين ليلتحقوا بإخوانهم من شتى بقاع الأرض لأداء الفريضة؛ إذ اعتمدت وزارة الحج رابطاً لاستقبال طلبات الحج القطرية بعد تعنت نظام الدوحة، وعدم تعاونه في إنهاء ترتيبات حجهم، وعلى الرغم من حجب السلطات القطرية للرابط، إلا أن المملكة أطلقت رابطاً أخر أكدت به كامل ترحيبها بالحجاج القطريين شأنهم شأن جميع الحجاج القادمين للمشاعر المقدسة.

وجاء الإجراء الجديد الذي وصف بالفرصة الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتسهيل قدوم جميع الحجاج، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الفريضة.

وأكدت وزارة الحج في بيان لها مواصلة "المملكة تهيئة كافة السبل لتسهيل قدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وأن محاولات النظام القطري المستمرة لتسييس الحج ووضع العراقيل أمام حجاج دولة قطر، لن تثني المملكة عن تقديم كافة التسهيلات لقدومهم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام".

ودعت الوزارة السلطات القطرية إلى عدم حجب الرابط الجديد، وتسهيل حج مواطنيها القطريين الأشقاء، وعدم عرقلة التحاقهم بأشقائهم الذين توافدوا بنحو مليوني حاج لأداء مناسك الحج في أمان واطمئنان.

تسهيلات وخدمات

وتحرص المملكة – كعادتها– على استقبال ضيوف بيت الله الحرام من الحجاج من مختلف الجنسيات والمذاهب والأعراق، من شتى أقطار العالم، وتسعى لتقديم أفضل الخدمات التي تعينهم على أداء هذه الشعيرة العظيمة بيسرٍ وطمأنينة، من لحظة قدومهم، حتى مغادرتهم، وسخرت البلاد إمكانياتها ومواردها من أجل هذا العمل الشريف، وطوال تاريخها لم تسمح المملكة بتسييس الحج والعمرة والشعائر الدينية، بل كانت دائماً تتجاوز هذه الأمور للتفرغ لمهمتها الكبرى في خدمة الحجاج والمعتمرين، غير عابئة بنباح الأبواق ونحيبهم.