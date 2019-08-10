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تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق الذي نشب بمركز تخفيضات للتسوق بمحافظة أبوعريش؛ حيث أصيب في الحريق 11 متسوقاً ومتسوقة جراء تعرضهم للاختناق.
وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني، أنه وردنا بلاغ عن وقوع حادث حريق في معرض للملابس الجاهزة بمحافظة أبوعريش، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن احتراق مكتب بداخل المعرض مساحته 3*5 ، حيث تمت السيطرة عليه وإخماده من قبل الفرقة.
وأشار "القحطاني" إلى أنه نتج عن الحادث تعرض (11) شخصاً لاختناق جراء انتشار الدخان بالموقع منها حالتان تم معالجتهما بالموقع و(9) حالات تم نقلها للمستشفى للاطمئنان على وضعهم الصحي، مبيناً أن التحقيقات مازالت جارية لمعرفة مسببات الحادث.
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440 08:32 AM
تحقيقات جارية لمعرفة الأسبات والحالات بين معالجة بالموقع و نقل للمستشفىشاهد..حريق "تخفيضات " أبوعريش يصيب 11 شخصاً و"المدني" يخمده
تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق الذي نشب بمركز تخفيضات للتسوق بمحافظة أبوعريش؛ حيث أصيب في الحريق 11 متسوقاً ومتسوقة جراء تعرضهم للاختناق.
وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني، أنه وردنا بلاغ عن وقوع حادث حريق في معرض للملابس الجاهزة بمحافظة أبوعريش، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن احتراق مكتب بداخل المعرض مساحته 3*5 ، حيث تمت السيطرة عليه وإخماده من قبل الفرقة.
وأشار "القحطاني" إلى أنه نتج عن الحادث تعرض (11) شخصاً لاختناق جراء انتشار الدخان بالموقع منها حالتان تم معالجتهما بالموقع و(9) حالات تم نقلها للمستشفى للاطمئنان على وضعهم الصحي، مبيناً أن التحقيقات مازالت جارية لمعرفة مسببات الحادث.
، شاهد..حريق "تخفيضات " أبوعريش يصيب 11 شخصاً و"المدني" يخمده ،
المصدر : الخليج 365
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