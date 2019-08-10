رسمياً.. “هواوي” تزيح الستار عن نظام التشغيل الجديد “هارموني”

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أعلنت شركة هواوي الصينية رسمياً عن نظام التشغيل الخاص بها وأطلقت عليه اسم HarmonyOS، الذي يمكنه تشغيل الهواتف الذكية، والحواسب المحمولة، والتلفاز الذكي، والسماعات الذكية، وحتى السيارات.

ويمكن للنظام التعامل مع لغات البرمجة التكنولوجية، ويدعم “هارموني” تشغيل تطبيقات أندرويد الحالية، إلا أن الشركة ستبدأ بإطلاقه على أجهزة التلفاز الذكي على أن يتاح العام المقبل على الحواسب المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء.

ولن تستخدم هواوي النظام الجديد في الهواتف الذكية إلا إذا لم يُسمح لها باستخدام نظام أندرويد، وزودت الشركة “هاروموني” ببيئة تنفيذ موثوقة على كافة الأجهزة للحفاظ على أمان البيانات مهما كانت المنصة التي يعمل عليها.

وكانت شركة جوجل الأمريكية فرضت قيوداً تكنولوجية على شركة هواوي الصينية وذلك بعد إدراج الأخيرة من قبل الحكومة الأمريكية على قائمتها التجارية السوداء..، وذلك في أوج الحرب التجارية بين أمريكا والصين.

