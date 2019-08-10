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أبل تصدر نسخة خاصة من أيفون لـ السيبرانيين

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تعتزم شركة أبل الأمريكية، إصدار نسخة خاصة من هواتفها الذكية الشهيرة أيفون خلال العام المقبل لفئة الباحثين السيبرانيين.

وتنوي الشركة الأمريكية تمكين الباحثين من ممارسة خبرات متعددة لاكتشاف الثغرات الأمنية التي يمكن أن تهدد نظام التشغيل الخاص بهواتف أيفون iOS.

وخلال السنوات القليلة الماضية، ظهرت العديد من أوجه الخلل والثغرات في نظام التشغيل المتطور لهواتف أيفون، الأمر الذي كان مثار انتقاد متكرر للشركة الأمريكية العملاقة في الأسواق العالمية المختلفة.

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وتحرص أبل في الوقت الحالي على إضافة بعض المميزات التي يمكن من خلال مساعدة الباحثين السيبرانيين في التوصل إلى الثغرات المختلفة ووضع نهج عام لحلها خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال تجارب واقعية للهواتف الذكية المتطورة.

وكشفت تقارير إعلامية أمريكية، عن خلل أمني في المساعد الرقمي لشركة أبل، والمعروف باسم “Siri” يجعل المستخدم قادرًا على إرسال رسالة أو إجراء مكالمة هاتفية على جهاز مقفل لشخص آخر.

وتقدم خدمة أبل “Siri” على كل جهاز أيفون تم إصداره بعد هاتف 6S، والذي تم إطلاقه في سبتمبر 2015.


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