تجهيز 163 موقعًا لاستقبال 380 ألف حاج عربي بعرفات

جهَّزت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية مخيّمات مشعر عرفات لتكون على أهبة الاستعداد لاستقبال 380 ألف حاج عربي من 19 دولة.
وأنهى 149 مكتب خدمة ميدانية تجهيز 163 موقعًا لاستيعاب الحجاج على مساحة تبلغ مليونًا و500 ألف متر مربع في مشعر عرفات.
وكانت وحدة المتابعة وتقييم الأداء في المؤسسة قد استلمت جميع المخيمات على الطبيعة بمشعر عرفات قبيل ثلاثة أيام، ورصدت جميع الملاحظات لسرعة حلها، وتأكّدت من تطبيق أصحاب المكاتب للاشتراطات كافة ورفعت بتقرير لوازرة الحج لتكون جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن .
وأوضح مدير وحدة المتابعة وتقييم الأداء المطوف حاتم أبو العلا أنَّ من أبرز الاشتراطات المطلوب تطبيقها في المخيمات هو تشييد الخيام، وتسوير الأرض، وتوفر أدوات السلامة، وجودة الفرش، والتأكد من توفر الخدمات المطلوبة من قبل مكاتب شؤون الحجاج والشركات وفق المحاضر الموقعة .
وأفاد أنَّ فريق عمل مكوَّنًا من 40 فردًا بإشراف من رئيس ومساعد الرئيس المطوف عمار فقيها استلموا كامل المواقع بعد توزيعها من إدارة المشاعر المقدسة بإشراف عضو مجلس الإدارة المشرف على الإدارة المطوف المهندس محمد بانه، حيث بدت بجاهزية كاملة، مشددًا الحرص على تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وفق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة، التي تتفق مع قرار مجلس الوزراء التاريخي بتحويل مؤسسات الطوافة لشركات مساهمة مغلقة بغية تحسين وتجويد الخدمات.
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