حجَّاج بيت الله يتوافدون إلى مشعر عرفة لأداء ركن الحج الأعظم

يتوافد حجاج بيت الله الحرام اليوم السبت، لحجز مكانٍ لهم قرب جبل الرحمة، بمشعر عرفات؛ لأداء الركن الأعظم في الحج، وسط منظومة أمنية وخدمات متكاملة.

ويتوجَّه ضيوف الرحمن إلى عرفات في طريقهم لأداء ركن الحج الأكبر، بشوقٍ ودموعٍ، وعشم المغفرة، رافعين أكفَّ الضراعة لله، داعين بما يشاءون للتسهيل في الدنيا والنعيم في الآخرة، بعدما اكتمل وصول مواكب ضيوف الرحمن إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، اقتداءً بهدي النبي صلى الله عليه وسلم.

وقضى ضيوف الرحمن يوم التروية في منى وباتوا فيها؛ حيث توفرت لهم كل التسهيلات وذُلِّلت أمامهم كل العقبات، وتهيَّأت سبل الراحة التي تضمن أداءهم المناسك بيسر وسلاسة، وسط متابعة من القيادة؛ إذ أنهى الحجاج يوم التروية بانسيابية ومرونة.

ومع بزوغ فجر اليوم السبت توجَّه أكثر من مليوني حاج، من 163 جنسية وجاءوا من مختلف دول العالم، لأداء الركن الأعظم في الحج بثيابهم البيضاء، في واحدٍ من أضخم التجمعات البشرية، ثم ينفرون بعد غروب الشمس إلى مزدلفة للمبيت هناك، ثم يعودون إلى منى صبيحة اليوم الـ10 لرمي جمرة العقبة والنحر ثمَّ الحلق والتقصير والتوجُّه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة.

ورفعت قوات الدفاع المدني بعرفة جاهزيتها، وأعلنت تسخير كل إمكاناتها البشرية والآلية للحفاظ على سلامة الحجاج يوم الـ9 من ذي الحجة من جميع المخاطر المحتملة عبر نشر فرق المسح الوقائي لمتابعة كل الأعمال الإنشائية والكهربائية بالخيام وتفقد المخارج والممرات، إلى جانب تحديد مواقع الإشراف الوقائي لتغطي جميع مربعات مشعر عرفة، وتأمين أحدث الآليات والمعدات لمراقبة ومتابعة حركة الحجاج.