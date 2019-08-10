MBC تقدِّم تغطية صباحية ومسائية من مختلف مناطق السعودية طوال أيام عيد الأضحى

خلال أيام عيد الأضحى ولياليه ويوم عرفة، تخصّص قناة MBC1 برامجها للاحتفاء بالمناسبة، من خلال تقديم مجموعة من البرامج والسهرات الخاصة، إضافة إلى مواكبة مباشرة من مختلف المناطق السعودية، والاستديوهات في دبي.

وتنطلق هذه الفترات في الصباح وتستمر حتى المساء، ويتناوب على تقديمها وجوه MBC وإعلاميها، بالإضافة إلى عرض حفلات وسهرات خاصة.

يوم عرفة: تغطية ومتابعة بين المدينة ومكة

تمتد تغطية يوم عرفة طوال النهار، ويتولى تقديمها من المملكة العربية السعودية مالك الروقي وحمود الفايز، حيث تتضمن نقلًا مباشرًا للشعائر الدينية، واستقبال ضيوف من رجال الدين من مختلف الدول العربية، كما تتضمن التغطية إضاءة على آخر الأرقام والإحصائيات والخدمات المقدمة للحجاج، بالإضافة إلى تقارير عن أهم المشاريع والمعالم في المشاعر المقدسة، وكلمات مسجلة لعدد من علماء الإفتاء بالدول الإسلامية.

وتبدأ التغطية في العاشرة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً بتوقيت السعودية من الاستديوهات في دبي، كما يُعرض في اليوم نفسه فيلم «الرسالة» للمخرج الراحل مصطفى العقاد، وكذلك فيلم «عمر» للمخرج حاتم علي.

صباح الخير يا عرب: مواكبة لأجواء العيد وفعالياته

خلال أول ثلاثة أيام من العيد، يرتدي برنامج «صباح الخير يا عرب» حلّة خاصة ومميّزة على امتداد ساعتين متتاليتين أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، حيث تنطلق التغطية من الاستديو الرئيسي في دبي وأماكن أخرى في المملكة العربية السعودية كمكة والمدينة، ويتولى تقديمها من الاستديو الرئيسي في دبي علي المشغل وسارة مراد.

ويحمل اليوم الأول مقابلات مع نجوم ومعايدات واحتفالات بالمناسبة. ويبدأ ببث مباشر من الحرم المكي، يليه تقرير عن صلاة العيد في المملكة العربية السعودية ومختلف الدول الإسلامية، إضافة إلى نقل أجواء العيد من مكة، ومن الطائف يعرض فهد بن جليد تقريرًا من حي العرب، ومن المدينة المنورة مع ماجد الصقيري ومعايدات من الحجاج، فضلًا عن تقارير من وحي العيد ومأكولاته من لبنان وفلسطين وغيرها.

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وحول المراحل التي يمر بها تحضير كسوة الكعبة المشرفة بين الأمس واليوم، تستقبل الحلقة مختار علام وهو خطاط في المسجد النبوي، إضافة إلى عرض تقرير عن صلاة العيد والاحتفالات بالمناسبة حول العالم. وفي فقرة المطبخ تستقبل الشيف هلا عياش، زميلها الشيف علي غزاوي الفائز في الموسم الأخير من برنامج Top Chef بصيغته العربية، لتقديم أطباق العيد التقليدية في الأردن.

كما تُعرض في الحلقة تقارير مختلفة من المنطقة الشرقية مع مراسلتنا معالي راضي، إضافة إلى رسائل تهنئة من الجنود على الحدود الجنوبية، ثم أجواء العيد بنفس حجازي مع فرقة أناشيد الحجازية. كما تتحدث ضيفة الحلقة نور الكزبري عن أفكار متعددة لهديا الحجاج.

ويبدأ اليوم الثاني للعيد بعرض دبكة فلسطينية تليها أجواء فنية وموسيقية تنقل احتفالات العيد من حول العالم. وينقل أجواء العيد في يومه الثاني عبد الرحمن الزهراني من مكة وفهد بن جليد من الطائف، بالإضافة إلى عرض لمناسك الحج في ثاني أيام العيد. بعد ذلك، يعرض موضوع حول عادات شراء الهدايا ومصوغات الذهب في موسم الحج والعيد، ثم نقل مباشر من أحد محل الحلويات في جولة سريعة على أبرز الحلويات التقليدية في مكة. كما يتضمن النقل المباشر، إطلالة على أجواء العيد من الطائف.

وضمن فقرة المطبخ تنتفل الشيف هلا في ثاني أيام العيد إلى المطبخ اللبناني، لتحضير وجبات شهية وأطباق حلويات خاصة. كما يعرض تقرير من السعودية يحمل قصة جد يسترجع ذكريات العيد وأجوائه أيام زمان، في حكاية شيقة يرويها لأحفاده إضافة إلى مقابلات متنوعة عن ذكريات العيد. كما يعرض تقرير عن تسلق الجبال في الطائف ضمن فعاليات موسم الطائف. كما تتضمن الحلقة تقارير متنوعة من الجزائر ولبنان عن تحضيرات وتقاليد العيد، سيكون من ضمن الحلقة أيضًا عرض لألعاب الخفة.

ويتضمن ثالث أيام العيد نقلًا مباشرًا من المدينة، حيث ينقل ماجد الصقيري أجواء المناسبة من المدينة. وتستقبل الشيف هلا، الشيف المغربي عصام جعفري الفائز في الموسم الأول من برنامج Top Chef بصيغته العربية، لتقديم حلويات العيد التقليدية بلمسة عصرية. وتتوقف ضيفة الحلقة المؤرخة والكاتبة هند باغفار عن حكايات قديمة عن عادات الحج والعمرة والزيارة ومعلومات غير معروفة عن الكعبة.

وهذا بالإضافة إلى عرض تقرير عن تقاليد وتزيين الأحياء والمنازل لاستقبال الحجاج، ثم تقرير آخر عن أجواء العيد الشعبية والرسمية التي تقدمها الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ثم تستقبل الحلقة الباحث الإسلامي علي كيالي. وفي نهاية الحلقة، نتعرف على العائلة التي ستحظى بفرصة السفر إلى دبي والحضور مباشرة لاستوديو «صباح الخير يا عرب» لتتحدث عن عاداتها وتقاليدها في العيد، وهي واحدة من العائلات التي ملأت استبيانًا خاصًا على الموقع الالكتروني لمجموعة MBC تحت عنوان «تغطية خاصة لعيد الأضحى.. كن ضيفًا في صباح الخير يا عرب«.

سهرات العيد.. ضيوف وشعراء ومشاهير

وعلى امتداد أيام العيد الثلاثة، يتشارك كل من تغريد الهويش وعبد العزيز الفضلي وهبة حيدري تقديم التغطية الخاصة بالمناسبة بعنوان «عيد سعيد»، لساعتين من الزمن، وتتضمن نقلًا مباشرًا من مجموعة من الاستديوهات في الرياض والطائف والشرقية بالإضافة إلى متابعة مع مراسلين من مكة والمشاعر ونقل لتهاني الجنود على الحد الجنوبي وتقارير عن أبرز عادات العيد المختلفة في المناطق السعودية، هذا إلى جانب استقبال مشاهير وشعراء وفنانين للمشاركة في نقل فرحة العيد والاحتفال به.

وفي سهرات العيد، تستكمل MBC1 عرض بعض البرامج المعتادة إلى جانب حفل فنان العرب محمد عبده من دار الأوبرا المصرية، وحفل سوق عكاظ الذي أحياه كاظم الساهر، ومجموعة من المسرحيات.

وتُعرض التغطية الخاصة لمناسبة يوم عرفة على MBC1، السبت 10 أغسطس، من الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت السعودية. وبرنامج صباح الخير يا عرب في حلقات العيد، الأحد والاثنين والثلاثاء في تمام الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت السعودية، كما تُعرض فترات «عيد سعيد» طيلة أيام العيد في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت السعودية.