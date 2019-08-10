«مدني جازان» يوضِّح تفاصيل حريق أبوعريش وإصابة بعض المتسوقين

كشفت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تفاصيل الحريق الذي وقع مساء أمس الجمعة بأحد المراكز التجارية بأبوعريش، وتسبَّب بإصابة بعض المتسوقين.
وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدّم يحيى القحطاني، أنَّه ورد بلاغ عن وقوع حادث حريق في معرض للملابس الجاهزة بمحافظة أبوعريش، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أنَّ الحادث عبارة عن احتراق مكتب بداخل المعرض مساحته 3 × 5 حيث تمّت السيطرة عليه وإخماده من قبل الفرقة .
وأشار إلى أنَّه نتج عن الحادث تعرُّض 11 شخصًا لاختناق جراء انتشار الدخان بالموقع، منهم حالتان تمَّ معالجتهما بالموقع وعدد 9 حالات تمَّ نقلها للمستشفى للاطمئنان على وضعهم الصحي.
وبيَّن المقدم القحطاني، أنَّ التحقيقات مازالت جارية لمعرفة أسباب الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر «مدني جازان» يوضِّح تفاصيل حريق أبوعريش وإصابة بعض المتسوقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.