«مدني جازان» يوضِّح تفاصيل حريق أبوعريش وإصابة بعض المتسوقين

كشفت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تفاصيل الحريق الذي وقع مساء أمس الجمعة بأحد المراكز التجارية بأبوعريش، وتسبَّب بإصابة بعض المتسوقين.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدّم يحيى القحطاني، أنَّه ورد بلاغ عن وقوع حادث حريق في معرض للملابس الجاهزة بمحافظة أبوعريش، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أنَّ الحادث عبارة عن احتراق مكتب بداخل المعرض مساحته 3 × 5 حيث تمّت السيطرة عليه وإخماده من قبل الفرقة .

وأشار إلى أنَّه نتج عن الحادث تعرُّض 11 شخصًا لاختناق جراء انتشار الدخان بالموقع، منهم حالتان تمَّ معالجتهما بالموقع وعدد 9 حالات تمَّ نقلها للمستشفى للاطمئنان على وضعهم الصحي.

وبيَّن المقدم القحطاني، أنَّ التحقيقات مازالت جارية لمعرفة أسباب الحادث.