أمير المدينة يقدِّم واجب العزاء لذوي الفقيد الأمير عبدالرحمن بن عبدالله السديري

قدّم الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، واجب العزاء لذوي الفقيد الأمير عبدالرحمن بن عبدالله السديري.
وأعرب أمير المدينة خلال زيارته لأسرة الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وعبّر ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة المدينة المنورة على تعازيه ومواساته.
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