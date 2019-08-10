زار ‏نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان غرفة القيادة والسيطرة التابعة للأمن العام بمشعر منى، لمتابعة وصول ضيوف الرحمن إلى المشعر. واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن الأعمال التي تؤديها الغرفة، ومن بينها استقبال البلاغات والتعامل معها، وكذا متابعة ورصد جميع الخطط الأمنية بأكثر من 5000 كاميرا للمراقبة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. نائب أمير مكة يتابع وصول ضيوف الرحمن لمشعر منى من غرفة القيادة والسيطرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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