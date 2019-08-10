«وزير» يبصر النور في مستشفى منى الوادي

جدة - عمرو شويل المشاعر المقدسة- الخليج 365:

شهد مستشفى منى الوادي يوم امس الجمعة الثامن من ذي الحجة (يوم التروية) حالة ولادة في المشاعر المقدسة، وأنجبت حاجة باكستانية مولودها واطلقت عليه “وزير”.

وقدمت لها الخدمات الطبية اللازمة على الوجه المطلوب، وبينت الصحة أن الولادة كانت طبيعية والمولود بصحة جيدة، مشيرة إلى أن المستشفى لديه كادر متخصص في أمراض النساء والولادة.