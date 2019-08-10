شكرا لقرائتكم خبر عن يوم «السلام» في عرفات.. دعاء وعبادة وسكينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فهيم الحامد (جدة)

«أيها الناس؛ إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا».. هذا ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة يوم عرفة. خطبة عظيمة بليغة بيَّن فيها الحقوق والحرمات، ووضعَ فيها مآثر الجاهلية تحت قدميه، وأوصى بالنساء، ودلَّ الأمة على سبيل العصمة من الضلال، ثم أشهدهم على بلاغه، فشهد بذلك الجمع العظيم، شهادةً ما اجتمع حشدٌ مثله يشهدون على مثل ما شهدوا عليه.

لقد حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة الجامعة خارطة طريق الدين الإسلامي البعيد عن الإرهاب والتطرف، الإسلام الذي يدعو لانتهاج الوسطية والاعتدال، الإسلام الذي يرفض تسييس الحج وإثارة النعرات، وهذا ما تنهجه والحمدلله حكومة خادم الحرمين الشريفين نصّاً وروحاً قولاً وعملاً. في هذه اليوم العظيم ترتفع أصوات الحشود التي غطى لون ملابس إحرامها الأبيض الشعاب والساحات والأودية في عرفات مرددة التلبية: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك.

مناسبة الحج حدث إسلامي مهيب، واستثنائي على مستوى العالم، له شروطه وواجباته وهو شعيرة مخصصة للعبادة يؤديها أكثر من مليوني ونصف المليون حاج، ويتابعها المليارات، في أرجاء المعمورة)، فكان من الطبيعي أن تعلن المملكة بحزم رفضها لتحويل ساحة موسم الحج ميداناً لأجندة سياسية، وأنها ستتصدى لأي عمل أو سلوك يسبب فوضى أو يهدد سلامة الحجاج. وعندما ترفض المملكة اأي محاولات تسييس الحج فإنها بذلك تقف ضد تحويل مناسك الحج لمؤتمرات سياسية تخدم أعداء الأمة، كون إثارة النعرات فيها إساءة كبيرة لشعائر الدين الحنيف فضلاً عن مساسها بأمن الحجاج الذي تعتبره المملكة خطاً أحمر.

شعوب من كل بقاع الأرض، نساء ورجال، ويافعون وأطفال، يلتقون في عرفات لأداء شعيرة من شعائر الإسلام التي تسكن وجدان كل واحدٍ منّا، ملايين الأشخاص يؤمّون الكعبة كل عام في أيام معدودات، يختلفون من حيث المنابت والثقافات واللغات، لكنهم يجتمعون تحت رباط واحد وهو الدين الإسلامي السمح. وتسعى الحكومة كل سنة لتوفير المزيد من أرقى خدمات الضيافة والأمن والرخاء والاستقرار لضيوف الرحمن، حتى يستطيعوا أداء فريضة الحج، في جو من الطمأنينة والراحة، هذه الخدمات المتطورة التي نراها اليوم في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة تجسد مدى الاهتمام، وحجم الرعاية التي ينالها الحجاج من المملكة حكومة وشعباً، إن كلفة مشاريع الحرمين تعد الأعلى تكلفة في العالم على مستوى تكلفة المشاريع وعلى مستوى تكلفة المباني العملاقة، وكل ملك من ملوك هذه الدولة المباركة وضع له بصمة لخدمة الحرمين الشريفين نراها من خلال المشاريع الجبارة حتى أصبحا رمزين معماريين وشاهدين على التميز، وفِي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز شهدت المشاعر المقدسة توسعة الحرمين الشريفين، وموسم الحج شاهد على حجم العناية والاهتمام بهذه الشعيرة من قبل القيادة الحكيمة، وما يميز التطور في خدمة ضيوف الرحمن حالياً أنها تحولت إلى خدمة ذكية بالتدرج وفقاً لرؤية 2030. هذه هي المملكة التي تقوم بخدمة حجاج بيت الله.. لا تريد من وراء ذلك جزاءً ولا شكوراً.. الحمدلله نجحت الخطة الأولى في يوم التروية.. في منى بإشراف مباشر من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. وفِي عرفات الله.. نقول لا للتسييس.. نعم للعبادة.. والهدوء.. والسكينة.