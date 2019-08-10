شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي لضيوف الرحمن: لا تجعلوا الحج منبراً سياسياً أو مذهبياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى) حذر مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ الحجاج من جعل موسم الحج منبراً لتحقيق غايات غير شرعية، من أهداف سياسية، ومآرب حزبية، ونعرات قومية، وتعصبات مذهبية، وأغراض شخصية، لمخالفة مقاصد شعيرة الحج وغايته الأساسية. وقال في كلمة للحجاج «الحذر من أن يصرف الحاج وجهة حجه إلى وجهة غير شرعية، فيحبط عمله وجهده وماله، والحذر الحذر من أن يقوم الحاج بعمل تخريبي، أو نشر فوضى أو بلبلة أو خلخلة في صفوفهم، فإن ذلك من الأمور المحرمة شرعاً ونظاماً، فيجب على الحاج البعد عن كل ذلك بنفسه، ونصيحة الآخرين بذلك، وأن لا يسمح لغيره أن يقوم بعمل تخريبي بين الحجاج، وأن يكونوا جميعاً عوناً لرجال الأمن في أداء مهمتهم، وأن يبلغوا الجهات المعنية إن رأى أحد منهم شيئاً مما يخل بأمن الحجيج وسلامتهم».

حذر مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ الحجاج من جعل موسم الحج منبراً لتحقيق غايات غير شرعية، من أهداف سياسية، ومآرب حزبية، ونعرات قومية، وتعصبات مذهبية، وأغراض شخصية، لمخالفة مقاصد شعيرة الحج وغايته الأساسية. وقال في كلمة للحجاج «الحذر من أن يصرف الحاج وجهة حجه إلى وجهة غير شرعية، فيحبط عمله وجهده وماله، والحذر الحذر من أن يقوم الحاج بعمل تخريبي، أو نشر فوضى أو بلبلة أو خلخلة في صفوفهم، فإن ذلك من الأمور المحرمة شرعاً ونظاماً، فيجب على الحاج البعد عن كل ذلك بنفسه، ونصيحة الآخرين بذلك، وأن لا يسمح لغيره أن يقوم بعمل تخريبي بين الحجاج، وأن يكونوا جميعاً عوناً لرجال الأمن في أداء مهمتهم، وأن يبلغوا الجهات المعنية إن رأى أحد منهم شيئاً مما يخل بأمن الحجيج وسلامتهم».

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