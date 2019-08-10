شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الدولة لـ الخليج 365 : الموقوفون أمنيا يتمتعون بحقوقهم.. منها الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (المشاعر المقدسة) جانب من المؤتمر الصحفي للحج. (تصوير: مديني عسيري)

كشف المتحدث باسم أمن الدولة اللواء المهندس بسام عطية لـ«الخليج 365» أن أنظمة الدولة والأنظمة الحقوقية كفلت حق الموقوفين أمنيا، وشدد على أن الموقوفين أمنيا كغيرهم يتمتعون بحقوقهم ومنها الحج.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى، مفيداً بأن عمليات النقل ستتواصل على مدار اليوم استعدادا لعملية التصعيد وعمليات النقل للتصعيد إلى مشعر عرفات التي تبدأ مع فجر اليوم (السبت) ويعقبها مرحلة النفرة من عرفات إلى مزدلفة للمبيت بها والعودة مرة أخرى إلى مشعر منى.

وأضاف اللواء التركي خلال المؤتمر الصحفي للجهات المشاركة في حج هذا العام، أمس، أن عمليات النقل تمت بانسيابية وتميزت إجراءات تنظيم الحركة المرورية بمرونة غير مسبوقة على كافة الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة وأيضا في مشعر منى.

قوات أمن الحج: متابعة جوية لحركة الحجاج على الطرق

أوضح المتحدث باسم قيادة قوات أمن الحج العقيد سامي الشويرخ أن المرحلة الثانية من خطط وتنظيم إدارة الحشود والخطط المرورية المرتبطة بها بدأت منذ الساعات الأولى أمس، وبدأ منذ ساعات مبكرة توافد الحجاج إلى مشعر منى، مؤكداً أن جميع خطط إدارة وتنظيم الحشود والخطط المرورية المرتبطة بها تسير وفقط ما خطط له مسبقاً.

Advertisements

وبين أن معظم حجاج بيت الله فضلوا أداء صلاة الجمعة في المسجد الحرام، ومن ثم شرعوا إلى التوجه مباشرة إلى مشعر منى، وأفاد الشويرخ بأن المتابعة الجوية ترصد تنقل الحجاج على الطرق الرئيسية سواء في طرق السير المخصصة للمركبات والحافلات أو طرق المشاة المخصصة لمن يرغب في أن يتجه مباشرة إلى مشعر منى مشياً على الأقدام. وأبان أن التقارير التي تُرسل لمركز القيادة والسيطرة تُبشر بالخير، وتشير إلى أن ما يتم تنفيذه على أرض الواقع هو بالفعل ما تم التخطيط له مسبقاً، معرباً عن تفاؤله للمرحلة الثالثة من خطط وإدارة الحشود والخطط المرورية المرتبطة بها التي سيبدأ تنفيذها من فجر اليوم. وأفاد بأنه تم ضبط 256 مكتباً وهمياً في مختلف المناطق، وأحيل المسؤولون عنها إلى الجهات الرسمية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، كما تم إعادة 16.903 أشخاص كانوا ينوون أداء نسك الحج من غير الحصول على تصريح حج نظامي، كما تمت إعادة 218.696 مركبة مخالفة لأنظمة وتعليمات الحج، وجرى الشروع في تطبيق النظام بحق 819 مقيماً و49 ناقلاً للحجاج بطريقة غير نظامية، وإعادة 476 مقيماً صدرت رخص الإقامة لهم من خارج العاصمة المقدسة وإعادتهم إلى المكان الذي صدرت منه الرخص.

الحج: انخفاض تعطل الحافلات إلى 0.5%

أكد المتحدث باسم وزارة الحج حاتم قاضي نجاح التصعيد إلى مشعر منى بوصول الغالبية العظمى ولم يتبق سواء 10% منهم في طريقهم للوصول لقضاء يوم التروية، مبيناً أن معدل التعطل في الحافلات كان متدنيا بنسبة حتى لا تصل 0.5 %، بعد أن كانت في السنوات الماضية من 5 إلى 6 %، وذلك بفضل الاستعدادات المتطورة التي وفرتها الوزارة للحافلات التي تقل حجاج بيت الله الحرام التي تبلغ أكثر من 20.000 حاج.

وبين أنه تم توفير غرف عمليات ذات بنية رقمية عالية لمتابعة الحافلات، ما أدى لرفع كفاءة النقل عن السنوات الماضية وغرفة عمليات لمتابعة كل ما يجري من خدمات داخل المخيمات في المشاعر المقدسة التي يبلغ عددها في مشعري منى وعرفات أكثر من 350.000 خيمة كلها في تمام الجاهزية.

وأشار المتحدث في الحج إلى أن عملية التصعيد ستستكمل إلى مشعر عرفات مباشرة بالنسبة للحجاج المتبقين في مكة المكرمة، مفيداً بأن أكثر من 150.000 حاج توجهوا مباشرة إلى عرفات وستتواصل العمليات إلى صباح اليوم، وسيكون هناك مسح شامل لكافة المساكن التي تبلغ نحو 4000 مسكن للتأكد من خلوها من الحجاج الذين قدموا من الخارج، وهي إجراءات معتاد عليها في كل عام بما يضمن لجميع الحجاج القادمين من الخارج الوقوف بمشعر عرفات، كما سيتم بالتنسيق منع وزارة الصحة نقل المرضى إلى مشعر عرفات.

وأفاد بأن الوزارة جهزت موقعا لـ 42.000 حاج، ما أسهم في توفير مزيد من الراحة، مؤكدا أهمية التزام حجاج بيت الله الحرام بجداول التفويج من مخيماتهم إلى جسر الجمرات حسب مواعيد الخروج المبلغة بما يضمن منع أي تزاحم أو تدافع في الطرق المؤدية إلى الجمرات والحرم المكي وعدم حمل الأمتعة.