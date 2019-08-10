الملك سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد أبوظبي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نيوم) تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفيًّا، من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الأضحى المبارك. وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره للشيخ محمد بن زايد على ما عبر عنه من مشاعر صادقة، سائلًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفيًّا، من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الأضحى المبارك. وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره للشيخ محمد بن زايد على ما عبر عنه من مشاعر صادقة، سائلًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.

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