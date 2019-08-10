شكرا لقرائتكم خبر عن «الباركود» يفضح أسورة «حاج» مخالف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (المشاعر المقدسة) أجهزة متطورة لكشف المتسللين. (تصوير: مديني عسيري)

خابت محاولة مخالف آسيوي عبور منفذ الشميسي معززا بأوراق ومستندات مزيفة وإسورة لإيهام النقاط الأمنية. ولم يستغرق كشف احتياله غير ثوان معدودة بعدما تم إيقافه بواسطة رجال أمن الطرق الذين كشفوا حيلته في ثوان، إذ أصدر «الباركود» إشارة يعيها رجال الأمن تشير إلى عدم نظامية تلك الأوراق ليحال على الفور للجهة المعنية في المنفذ تمهيدا لإحالته لجهات الاختصاص.

ولم تفلح محاولات الاحتيال والتزوير في عبور المخالفين، ورصدت "الخليج 365" جهود رجال أمن الطرق في منفذ الشميسي وكيفية التثبت من الأوراق التي يحملها الحجاج، كما وقفت على العمليات الدقيقة لكشف المخالفين والمزورين، إذ شرعت الجهات الأمنية منذ وقت مبكر في تنفيذ مهمتها الخاصة بمراقبة مداخل ومخارج مكة المكرمة للتأكد من وثائق العابرين وضبط المخالفين. وجالت عدسة "الخليج 365" في نقاط الفرز الأولية والمفاجئة التي تم زرعها على امتداد الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة وعبر المنافذ الـ6 التي أحاطت بمكة المكرمة، فيما تم تخصيص عشرات الدوريات الميدانية التي تجوب الطرق الترابية والجبلية المحيطة بمكة.